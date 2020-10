NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,10 auf 14,60 Euro angehoben. Die Trends im europäischen Werbegeschäft dürften sich im dritten Quartal deutlich aufgehellt haben, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf das Schlussquartal existierten jedoch weiterhin potenzielle Risiken. Innerhalb des Sektors bevorzugt sie Werbeagenturen und ist für Außenwerbe-Spezialisten vorsichtiger gestimmt. Für den deutschen Medienkonzern erhöhte sie ihre Prognosen für die Werbeerlöse und sieht die Aktie als attraktiv bewertet an./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 06:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben