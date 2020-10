Neuromod veröffentlicht Ergebnisse einer groß angelegten klinischen Studie zu Tinnitus in prominenter wissenschaftlicher Fachzeitschrift mit Peer-Review

Neuromod Devices Limited („Neuromod“), der irische Medizingeräteanbieter mit Schwerpunkt auf der Behandlung von chronischem Tinnitus (auch als Ohrensausen bekannt), veröffentlichte die Ergebnisse seiner klinischen Studie TENT A1 (Treatment Evaluation of Neuromodulation for Tinnitus) in der in dieser Woche erschienenen Ausgabe der Fachzeitschrift Science Translational Medicine in einem Artikel unter dem Titel ,Bimodal neuromodulation combining sound and tongue stimulation reduces tinnitus symptoms in a large randomized clinical study‘.

Bei der Studie handelt es sich um die größte und längste klinische Studie, die jemals zu Tinnitus durchgeführt wurde. 326 Teilnehmer stellten Daten zur Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit von bimodaler Neuromodulation zur Behandlung von Tinnitus bereit. 86,2 Prozent der Teilnehmer, die die Behandlung ordnungsgemäß durchführten, berichteten bei der Auswertung nach einer 12-wöchigen Behandlung eine Linderung ihrer Tinnitussymptome, und bei vielen Probanden hielt der Nutzen für 12 Monate nach der Behandlung an.

Die Studie wurde in der Wellcome Trust-HRB Clinical Research Facility, St. James’s Hospital, Dublin (Irland) und im Tinnituszentrum der Universität Regensburg durchgeführt. An beiden klinischen Standorten zeigten sich übereinstimmende therapeutische Ergebnisse, und es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse (SAE) in Verbindung mit der Behandlung beobachtet. In der großen Teilnehmerkohorte bestand eine hohe Zufriedenheitsrate. Eine medizinische Forschungsorganisation (NAMSA, Minneapolis, Minnesota, USA) war Neuromod beim Abschlussverfahren der klinischen Studie behilflich.

Das Gerät zur Behandlung von Tinnitus, jetzt mit dem Markennamen Lenire, das in der Studie zum Einsatz kam, wurde von Neuromod entwickelt und besteht aus kabellosen Kopfhörern (Bluetooth), die Sequenzen von mit Breitbandrauschen überlagerten Tönen an beide Ohren abgeben. In Kombination damit werden von einem unternehmenseigenen unter der Marke Tonguetip eingetragenen Gerät elektrische Stimulationsimpulse an 32 Elektroden auf der Zungenspitze abgegeben. Zeittakt, Intensität und Abgabe der Reize werden mit einem benutzerfreundlichen, handgehaltenen Regler gesteuert, in dessen Gebrauch die Teilnehmer geschult werden. Vor der ersten Behandlung wird das Gerät für das jeweilige Hörprofil des Benutzers konfiguriert und für die Zungenstimulierung auf die Empfindlichkeitsstufe des Patienten optimiert.