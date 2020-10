JEFFERIES belässt DEUTSCHE POST AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Post nach Eckdaten von 42 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen seien beim operativen Gewinn (Ebit) deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem DHL Express habe hierzu beigetragen./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / 14:32 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Deutsche Post Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de