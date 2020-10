JPMORGAN belässt ASOS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Der Online-Modehändler dürfte im Geschäftsjahr 2019/20 einen Vorsteuergewinn von 140 Millionen britische Pfund erwirtschaftet haben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies liege genau in der Mitte der jüngst genannten Zielspanne des Unternehmens. Die Profitabilität (Ebit-Marge) erwartet die Expertin bei 3,8 Prozent./edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / 18:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ASOS Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de