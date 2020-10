Gold seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Kreml-Kritiker Alexej Nawalny über Ex-Kanzler Gerhard Schröder: „Schröder ist ein Laufbursche Putins, der Mörder beschützt“. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass Schröder verdeckte Zahlungen bekommt“.Gerhard Schröder ist seit 1963 Mitglied der SPD.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 51.577 Euro/kg, Vortag 51.614 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber erholt sich (aktueller Preis 23,88 $/oz, Vortag 23,49 $/oz). Platin zeigt sich unverändert (aktueller Preis 858 $/oz, Vortag 858 $/oz). Palladium entwickelt sich stabil (aktueller Preis 2.272 $/oz, Vortag 2.266 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis kann leicht zulegen (aktueller Preis 42,16 $/barrel, Vortag 42,04 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,7 % oder 1,0 auf 140,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kirkland 1,2 %. Kinross verliert 2,6 %. Bei den kleineren Werten können Golden Arrow 5,6 % und Northern Dynasty 3,4 % zulegen. Aura fallen 7,3 %, Monument 5,6 % und Corvus 5,1 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Bear Creek 5,8 %, Hochschild 4,7 % und Sierra 4,1 %. Metallic verlieren 8,7 % und Silver Bear 3,7 %.