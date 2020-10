Warnung vor Überschwemmungen und Erdrutschen in Japan

TOKIO (dpa-AFX) - Ein Taifun namens "Chan-hom" droht Japan mit heftigen Regenfällen und Sturmböen zu überziehen. Die Meteorologische Behörde warnte am Donnerstag vor Überschwemmungen, Erdrutschen und hohem Wellengang in weiten Gebieten des Landes. Der sich vom Süden her langsam über das Meer bewegende Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern in der Stunde nahe seinem Zentrum könnte sich bis Samstagabend (Ortszeit) dem Großraum Tokio nähern, hieß es. Im Juli hatten sintflutartige Regenfälle Japans südwestliche Hauptinsel Kyushu und andere Landesteile heimgesucht. Rund 80 Menschen starben./ln/DP/zb