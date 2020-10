Nachdem diese Wasserstoff-Aktie am Montag in einem Webinar die McKinsey-Studie "Road Map to a US Hydrogen Economy" seinen Aktionären vorstellte steigt die Aktie wie von der Tarantel gestochen an. Die Vereinigten Staaten sind laut Plug Power seit langem führend in der globalen Energieinnovation, und Plug Power mit Sitz in den USA führt die Wasserstoffwirtschaft als größter Verbraucher des Landes für flüssigen Wasserstoff an. Welche Aktie dies ist und warum die Studie offenbar als eine eine kleine Sensation angesehen werden könnte erfahren Sie im Artikel "Diese Wasserstoff-Aktie steigt wie von der Tarantel gestochen!"

Analyse hier abrufen.



https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/diese-wasserstoff-aktie-steigt-wie-von-der-tarantel-gestochen