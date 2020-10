KASSEL (dpa-AFX) - Der von hohen Schulden geplagte Dünger- und Salzkonzern K+S will mit Sparprogrammen und einem Spartenverkauf zurück in die Spur finden. Dabei gab es nun einen entscheidenden Fortschritt. Was bei dem Unternehmen los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

DAS IST LOS BEI K+S: