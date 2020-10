^ DGAP-News: MainSky AM / Schlagwort(e): Fonds/Markteinführung MainSky legt Green Bond Fonds auf - Aktives Management optimiert hinsichtlich ESG und Performance

PRESSEMITTEILUNG



MainSky legt Green Bond Fonds auf -

Aktives Management optimiert hinsichtlich ESG und Performance

* Der MainSky Active Green Bond Fund verfolgt einen flexiblen Managementansatz an den globalen Anleihemärkten und investiert ausschließlich in Grüne Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen AAA und BBB-.



* Aus der Ineffizienz des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index hinsichtlich Marksegmenten und Laufzeitenstruktur erwächst ein hohes Potenzial zur Generierung einer Outperformance gegenüber der Benchmark.

* Während die MSCI-Methodik die Einhaltung der Green Bond Principles sicherstellt, optimiert MainSky das Portfolio hinsichtlich der ESG-Aspekte durch die Nichtberücksichtigung von Unternehmen mit unethischen Geschäftsmodellen bzw. -praktiken.



* Investments am Primärmarkt sorgen zudem für einen Kosten- und Performancevorteil gegenüber dem Benchmark-Index.



* Im erwarteten makroökonomischen Szenario ist auf Sicht der nächsten zwölf Monate eine absolute Wertentwicklung von 2,5 Prozent realistisch, die mehr als zwei Prozentpunkte über der prognostizierten Index-Rendite liegen sollte.



Frankfurt am Main, 08. Oktober 2020 - Die Frankfurter Vermögensverwaltung MainSky Asset Management legt mit dem MainSky Active Green Bond Fund einen aktiv verwalteten Publikumsfonds auf, der ausschließlich in Grüne Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen AAA und BBB- investiert. Um ,Greenwashing' zu vermeiden, werden nur Anleihen erworben, welche im Einklang mit den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) stehen. Ziel des aktiven Managementansatzes ist zum einen die Erzielung einer attraktiven absoluten Performance, welche zugleich deutlich über der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index liegen sollte. Zum anderen strebt das MainSky-Portfolio einen deutlich besseren ESG-Score als das Indexportfolio an.