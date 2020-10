Future Energy Ventures Startet Mit Einem Portfolio Von 250 Millionen Euro

Der Fonds, der von Ines Bergmann-Nolting und Jan Lozek geleitet wird, konzentriert sich auf digitale, skalierbare und Asset-Light-Geschäftsmodelle, die das Energie-Ökosystem grundlegend verändern, eine Finanzierung Serie A und darüber hinaus anstreben und ein marktgerechtes Produkt nachweisen können. Von seinen operativen Zentren in Deutschland, Israel und Silicon Valley aus wird Future Energy Ventures für sein Portfolio weltweit sowohl nach bestehenden Investitions- und Skalierungsmöglichkeiten als auch nach neuen Investitionsgelegenheiten suchen.

“Neue Technologien verändern das gesamte Energie-Ökosystem in zunehmendem Tempo und schaffen so bedeutende Investitionschancen”, erklärt Jan Lozek, Managing Partner bei Future Energy Ventures. “Nicht nur die traditionelle Energieversorgungskette bewegt sich in Richtung einer intelligenten Erzeugung und Speicherung. Auch Menschen, Gebäude und ganze Städte werden intelligenter und besser vernetzt und Bestandteil der zukünftigen Energieversorgung. Damit wird die Rolle der Energie in der Gesellschaft grundlegend neu definiert. Unser Ziel ist es, die Energiewende voranzutreiben, indem wir in innovative Unternehmen und Geschäftsmodelle, die diese Zukunft mitgestalten, investieren und ihr Wachstum beschleunigen.

Das Portfolio von Future Energy Ventures besteht aus aussichtsreichen Startups, in die E.ON und die Venture-Abteilungen von innogy bereits investiert haben, darunter unter anderem Bidgely, Holobuilder, Intertrust, Thermondo und T-Rex. Mit einem Wertschöpfungsansatz, dessen Kern eine institutionalisierte Kooperationsplattform und ein Ökosystem von engagierten Partnern bilden, wird Future Energy Ventures das Wachstum seiner Portfoliounternehmen ankurbeln.