JPMORGAN belässt GLAXOSMITHKLINE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1650 Pence belassen. Die Kennziffern des britischen Pharmakonzerns dürften aufgrund jüngster negativer Währungseffekte schlechter als zunächst erwartet ausfallen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Umsatzminus von 2,7 Prozent und einem Gewinnrückgang (Core EPS) von 11,3 Prozent, jeweils in lokalen Währungen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / 20:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. GlaxoSmithKline Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de