Paris, 08. Oktober 2020



Pressemitteilung



Hyundai Investments und La Française gründen Joint Venture - erstes Bürogebäude in Essen erworben



Das von Hyundai Investments und La Française gegründete HILF Euro Office Joint Venture investiert in mittelgroße, moderne Bürogebäude in etablierten Bürostandorten in ausgewählten Städten in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Irland. Das Risikoprofil des aufzubauenden Portfolios reicht von Core bis Core+.



Das Joint Venture - vertreten durch La Francaise Real Estate Managers - hat ein vollständig vermietetes Bürogebäude in der Stadt Essen erworben. Der Abschluss basierte auf eine Sale-and-lease-back-Transaktion mit RWE, einem der größten Energieversorger Deutschlands. Die Laufzeit des Mietvertrages beträgt 17,5 Jahre.



Die Immobilie befindet sich in der Altenessener Straße 27 im Norden der Essener Innenstadt. Sie ist Teil des RWE-Campus, zu dem mehrere Bürogebäude gehören, die sich im Besitz von RWE befinden oder an RWE vermietet sind.

Die Joint Venture Partner achten auf nachhaltige Investments. Die sechsgeschossige Büroimmobilie aus 2009 bietet daher hochwertige und moderne Büroflächen mit einem in die Decke integrierten Kühlsystem und eine Heizanlage mit Wärmerückgewinnung. Neben der Bürofläche von 11.754 Quadratmeter beinhaltet die Immobilie auch einen Trading Floor von 2.949 Quadratmeter, auf dem die Energiehandelsaktivitäten von RWE angesiedelt sind. Der Grundriss der Immobilie lässt auch eine Multi-Tenant-Nutzung zu. Jedes Stockwerk kann in bis zu vier verschiedene Büroflächeneinheiten aufgeteilt werden.



David Rendall, Managing Director von La Française Real Estate Managers, kommentiert: "Dies ist eine neue Strategie, die darauf abzielt, das Exposure koreanischer Investoren in modernen und fast vollständig vermieteten Bürogebäuden sowohl in europäischen Großstädten als auch in europäischen Städten der Kategorie 2 zu diversifizieren. Der Businessplan für das Joint Venture sieht eine Haltedauer von bis zu acht Jahren vor. Weitere Akquisitionen sind über einen Zeitraum von zwölf Monaten geplant."