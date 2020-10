BioRiver kürt drei neuartige Therapie- und Diagnose-Ansätze als Gewinner des Start-Up-Wettbewerbs BioRiver Boost! 2020

Die individualisierte Behandlung von Aorten-Aneurysmen, eine leicht und schnell zugängliche Diagnose für Hautveränderungen, und eine regenerative Zelltherapie für die fortgeschrittene koronare Herzerkrankung sind die Geschäftsbereiche der BioRiver Boost! Gewinner 2020.



Düsseldorf/Bergisch Gladbach, 8. Oktober 2020: Mit drei glücklichen Gewinnerteams ging der diesjährige BioRiver Boost! 2020, der in diesem Jahr zum siebten Mal stattfindende Wettbewerb für Life Science und Biotech-Gründer, am 2. Oktober 2020 zu Ende. PerAGraft, ein Unternehmen aus Aachen, das sich auf patientenindividualisierte Implantate für die Behandlung komplexer kardiovaskulärer Krankheiten fokussiert, wurde mit dem 1. Platz als bestes Start-Up 2020 ausgezeichnet. Die zweiten und dritten Plätze belegten Dermanostic aus Düsseldorf und CASC8 aus Belgien. Die Expertenjury bewertete nach kurzen Präsentationen und jeweils anschließender Fachdiskussion das beste Geschäftsmodell. Als Preis erhalten die drei Siegerteams einen auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittenen Workshop zur Unternehmensentwicklung sowie Marketingunterstützung und den Zugang in das BioRiver-Netzwerk.

Seit 2014 veranstaltet der Branchenverband BioRiver den Wettbewerb für Life Science Gründer, BioRiver Boost!. "Von Beginn an war es unser wichtigstes Ziel, junge Unternehmer so früh wie möglich in Kontakt mit ihren späteren Zielmärkten zu bringen", so Dr. Frauke Hangen, Geschäftsführerin des BioRiver e.V. "Konzernvertreter und Investoren auf der anderen Seite des Tisches lernen durch den BioRiver Boost! die Menschen und Ideen hinter den Neugründungen kennen und bekommen außerdem die Möglichkeit die Entwicklung des Start-Ups mit fachlicher Beratung zu begleiten."