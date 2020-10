Thales ermöglicht es Teradata Vantage-Kunden, Daten einfach, schnell und skalierbar zu schützen

(Photo: Thales)

Diese Lösung lässt sich leicht datei- und systemübergreifend einsetzen und ermöglicht die schnelle Verschlüsselung von Daten „at rest“ innerhalb der Vantage-Plattform. Die transparente Verschlüsselung sorgt für eine einfache Implementierung, da keine Anwendungsentwicklung oder Änderungen an der Datenbankintegration erforderlich sind. Die kosteneffektive Lösung beseitigt die Risiken von Datenverstößen und unterstützt Initiativen zur Einhaltung von Vorschriften, während Unternehmen Monate bei der Bereitstellung von Datenschutz für eine Teradata-Umgebung sparen.

Effektives und granulares Access Policy Management

Thales Transparent Encryption ist für Vantage-Benutzer und -Administratoren völlig unsichtbar. Solange die Nutzer zum Zugriff auf die Datenbanken und Systemdateien berechtigt sind, bekommen sie nicht mit, dass diese geschützt sind. Prozesse und Aktionen von nicht autorisierten Benutzern werden jedoch sofort gestoppt und protokolliert. Die Lösung kann flexibel über physische, virtuelle und Cloud-Umgebungen hinweg eingesetzt werden und gibt Unternehmen die Möglichkeit, granulare Zugriffsrichtlinien zu implementieren. Diese Richtlinien ermöglichen Administratoren auf Infrastrukturen und Systeme zuzugreifen, ohne dass sie sensible Daten im Klartext sehen.

Die Lösung ist so konzipiert, dass sie die hochskalierbaren und äußerst leistungsstarken Vantage-Implementierungen im eigenen Rechenzentrum, in Cloud und in hybriden Umgebungen erfüllt. Diese Umgebungen können mehrere hundert Terabyte bis viele Petabyte groß sein, hochsensible und regulierte Daten enthalten und anschließend Datenschutzbestimmungen (z. B. DSGVO, CCPA usw.) unterliegen. Die skalierbare Lösung bietet einen geringen Overhead durch Ver- und Entschlüsselungsaktivitäten, so dass die Benutzer Daten robust sichern und kritische I/O - und Speichereffizienz beibehalten können.