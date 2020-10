Renforth überschreitet das Ziel von 2.000 Bohrmetern bei der Parbec Goldlagerstätte und schließt Finanzierung über 3.240.000 $ zu 0,135 $/Aktie ab

Pickering, ON, 07. Oktober 2020. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) (OTC Pink: RFHRF) (WKN: A2H9TN) (“Renforth” oder das “Unternehmen”) freut sich, die Aktionäre darüber zu informieren, dass das laufende, vollständig finanzierte Bohrprogramm bei Renforth´s zu 100% eigener Parbec Goldlagerstätte nun mehr als 2.160 m in fünf Bohrlöchern erreicht hat, um die grubenbezogene Goldressource gemäß NI 43-101 vom Mai 2020 von Parbec aufzufüllen und zu erweitern. Sie befindet sich am Cadillac Bruch in Malartic, Quebec, und grenzt an das Canadian Malartic Minenprojekt an, genauer gesagt an die frühere East Amphi Mine, die die nordwestliche Ecke dieses Projekts darstellt.