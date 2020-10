× Artikel versenden

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax schafft den Sprung über die 13000er-Hürde

Der Dax ist am Donnerstagvormittag erstmals seit knapp drei Wochen wieder über die runde Marke von 13 000 Punkten geklettert. Zuletzt stand ein Plus von 0,79 Prozent auf 13 030,48 Punkte zu Buche. In dem wieder aufgehellten Börsenumfeld stieg …





