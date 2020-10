Donald Trump will in Sachen fiskalpolitischer Unterstützung nicht als Basta-Präsident in die Geschichte eingehen und lockert seine Haltung zumindest in dem Punkt, die Fluglinien des Landes zu stützen, die mit zehntausenden Stellenstreichungen drohten. Und der Präsident der Zentralbank im US-Bundesstaat Minneapolis hält nicht 2,2 oder 2,4, sondern gleich 3,5 Billionen US-Dollar für eine gute Größe des neuen Konjunkturpaketes. Damit liegt er nicht nur weit über den Forderungen der Demokraten, sondern die Ausgaben für dieses eine Paket wären noch einmal höher als die gesamte Verschuldung der US-Regierung im laufenden Jahr, die sich auf einen Schlag verdoppeln würde.

Egal, die Börsen freuen sich über solche Nachrichten. Käufer strömen in Erwartung neuer Geldgeschenke weiter in den Markt und sorgen auch dafür, dass der Deutsche Aktienindex aller Widrigkeiten wie dem steigenden Infektionsgeschehen in Europa und den stockenden Brexit-Verhandlungen zum Trotz nun schon wieder über 13.000 Punkten notiert. Da der Markt auf diesem Weg wichtige Widerstände aus dem Weg geräumt hat, hat sich das technische Bild wieder aufgehellt und es spricht nur wenig gegen weiter steigende Kurse.