Joh. Friedrich Behrens AG: Behrens AG begibt vierte Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,25% p.a.

Behrens AG begibt vierte Unternehmensanleihe mit einem Kupon

von 7,25% p.a.

- Zeichnungsbeginn 08. Oktober 2020

- Umtauschangebot mit Barausgleich an Anleihegläubiger ab 08. Oktober 2020



Ahrensburg, 08. Oktober 2020 - Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, begibt ihre vierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2SM7), die zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden soll. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots wird ein Volumen von bis zu EUR 15,0 Mio. zur Zeichnung angeboten. Dies umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 11. November 2020 fällige Schuldverschreibung 2015/2020 der Joh. Friedrich Behrens AG.

Die neue Schuldverschreibung 2020/2025 bietet bei einer Laufzeit von erneut fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,25 %, die halbjährlich, jeweils zum 09. Mai und 09. November, ausgezahlt wird. Der erzielte Nettoerlös soll für die Rückzahlung des Restvolumens der Unternehmensanleihe 2015/2020 verwendet werden.

Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A161Y52), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von der Joh. Friedrich Behrens AG begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2025 und einem Kupon von 7,25 % p.a. umzutauschen. Die Umtauschfrist beginnt am 08. Oktober 2020. Inhaber, die das Umtauschangebot bis zum 02. November 2020, 18:00 Uhr (Zugang der Umtauscherklärung) wahrnehmen, erhalten je Schuldverschreibung zusätzlich EUR 25,00 in bar sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2015/2020, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.