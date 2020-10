Plusdental expandiert im Rahmen seines Wachstumskurses in den französischen Markt und ist nun in insgesamt sechs europäischen Ländern vertreten. Das Berliner Health-Tech-Unternehmen spezialisiert sich mit seiner Digital Dentistry Plattform auf digitale Zahnmedizin und ästhetische kieferorthopädische Korrekturen mit Zahnschienen. Dieses Konzept hat sich bewährt, PlusDental ist Deutschlands Testsieger. Die Online-Bewertungsplattform Ausgezeichnet.org hat fünf Hersteller getestet und mit Hilfe eines repräsentativen Online-Panels rund 2.500 Personen aus ganz Deutschland befragt. PlusDental gewinnt in der Kategorie „Kundenvertrauen“ und ist Testsieger.

PlusDental expandiert nach Frankreich und ist Deutschlands Testsieger (Photo: Business Wire)

Frankreich hat erhebliches Potenzial, wenn es um Ausgaben für die Zahngesundheit geht. Bis 2021 sind hier Investitionen in Höhe von 4,9 Milliarden Euro in das Gesundheitswesen geplant, davon rund 1 Milliarde Euro in Digitalisierung. Mit dem Launch in Frankreich setzt PlusDental die angestrebte Digitalisierung bereits erfolgreich um und ermöglicht allen Patienten den Zugang zu hochwertiger und innovativer Zahnmedizin bei gleichzeitigem Abbau von Zugangshürden.

Der Markteintritt in Frankreich ist ein wichtiger Meilenstein für PlusDental. Die Erschließung des bereits sechsten europäischen Markts erlaubt es PlusDental, seinen Vorsprung gegenüber allen direkten europäischen Mitbewerbern und die einzigartige europaweite Verfügbarkeit weiter auszubauen. Aus strategischer Sicht ist Frankreich ein überaus wichtiger Markt, denn das Land zählt zu den größten Märkten für Aligner-Behandlungen. PlusDental startet den Betrieb in der Hauptstadt Paris und in Nizza, bis zum Jahresende können auch Patienten in Marseille, Toulouse, Lille und Bordeaux die modernsten zahnmedizinischen Behandlungsmethoden in Anspruch nehmen.

Eva-Maria Meijnen, Geschäftsführerin von PlusDental, sagt: „Wir sind sehr glücklich über den erfolgreichen Launch in Frankreich und freuen uns, mit unserer Digital Dentistry Plattform zukünftig noch mehr Menschen den Zugang zu hochwertigen und innovativen zahnmedizinischen Behandlungen ermöglichen zu können. Neben unserem starken Wachstum innerhalb der DACH-Region zeigen die Markteintritte in Großbritannien, Spanien und Frankreich – innerhalb weniger Monate und trotz der globalen Corona-Pandemie – dass PlusDental einen wertvollen Beitrag zur Digitalisierung und Demokratisierung der Zahnmedizin leistet. PlusDental hat sich vom Anbieter kosmetischer kieferorthopädischen Behandlungen zu Europas führendem medizinischen Anbieter von Zahnbehandlungen entwickelt. Innerhalb von nur fast drei Jahren sind wir auf mehr als 300 Mitarbeiter gewachsen und betreiben heute mit unserem eigenen Dentallabor in Berlin Europas modernste und größte Produktion von Clear Alignern. Diese Qualität bringen wir nun auch nach Frankreich.“