kein Stichwort08.10.2020Premstaetten - (Fortsetzung Titel) ... bekannt, knapp unter dem oberen Ende derErwartungsspanne* Im Zusammenhang mit dem mit OSRAM Licht AG ("OSRAM") abgeschlossenenBeherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ("BGAV") und der letztendlichangestrebten vollständigen Integration von OSRAM beabsichtigt ams die Ausgabevon Wandelschuldverschreibungen ("Anleihen") und den Abschluss einer neuenBrückenfinanzierung bei Ablösung bestehender Brückenfinanzierungen* Wandelschuldverschreibungen mit erwarteter Laufzeit von 7 Jahren undgegebenenfalls Festlegung des Zeitpunkts und der Bedingungen der Platzierungin Abhängigkeit von den Marktbedingungen* Beabsichtigte Transaktionen schaffen diversifizierte langfristigeFinanzierungsstruktur und maximieren finanzielle Flexibilität von ams* ams-Geschäft erzielt im 3. Quartal Umsatz von USD 564 Mio., knapp unter oberemEnde der Erwartungsspanne; Veröffentlichung der vollständigen konsolidiertenErgebnisse des 3. Quartals am 6. NovemberPremstätten, Österreich (8. Oktober 2020) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweitführender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass derVorstand der Gesellschaft, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, denAusschluss der Bezugsrechte im Zusammenhang mit einer möglichen Platzierung vonWandelschuldverschreibungen (die "Anleihen") beschlossen hat. Die Anleihen miteiner voraussichtlichen Laufzeit von sieben Jahren sollen in bestehende, auf denInhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag oder neue, auf den Inhaber lautendeStammaktien ohne Nennbetrag aus dem bedingten Kapital des Unternehmens in Höhevon bis zu 10% des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitalswandelbar sein. Der Nettoerlös der Anleihen wird zur Sicherstellung derFinanzierung im Zusammenhang mit der geplanten letztendlich vollständigenÜbernahme der OSRAM Licht AG ("OSRAM") sowie für allgemeine Unternehmenszweckeverwendet. Der Zeitpunkt und die Bedingungen für eine Platzierung der Anleihenwerden gegebenenfalls in Abhängigkeit von den Marktbedingungen festgelegt.Neben der möglichen Platzierung der Anleihen ist ams in Vorbereitungen für denAbschluss einer neuen Brückenfinanzierung mit einem Bankenkonsortium in Höhe von