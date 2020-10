*** ADX - Monitor : adx0473 (wi) 09.Nov 00 13:22 Uhr ***

Auto/Nissan/Rückruf/

Nissan-Rückruf für Almera Tino=

Neuss (ADX). Nissan ruft fast 4.000 Almera Tino in die

Werkstätten. Ausgetauscht werden müssen die Auslösesensoren des

Seitenairbagsystems, wie Nissan am Donnerstag in Neuss mitteilte.

Deren Programmierung sei nicht korrekt. Die Halter der betroffenen

Fahrzeuge werden den Angaben zufolge direkt angeschrieben. ++

