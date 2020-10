Der Dieselskandal hat zu einem beträchtlichen Wertverlust von betroffenen Fahrzeugen geführt. Autofahrer haben das Vertrauen in den Dieselantrieb verloren. Sie fürchten, von Fahrverboten betroffen zu sein und in ihrer Mobilität eingeschränkt zu werden. Wer jetzt seinen Diesel verkaufen will, muss mit großen Verlusten rechnen, vor allem beim Verkauf von Dieselautos der Schadstoffklasse Euro 5. Wie können sich Dieselbesitzer gegen den Wertverlust wehren?

Im September 2015 wurde bekannt wurde, dass Volkswagen in rund elf Millionen Dieselfahrzeugen eine Manipulationssoftware verbaut hat, die erkennt, ob sich das Auto im realen Straßenbetrieb oder auf dem Prüfstand befindet. Während die erlaubten Stickoxid-Grenzwerte in der Prüfsituation eingehalten wurden, überschritten sie die zulässigen Werte auf der Straße deutlich. Ein Betrug mit gigantischem Ausmaß und ein Schock für Dieselbesitzer, deren „schmutzige“ Fahrzeuge massiv an Wert verloren.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in Deutschland am 27. Februar 2018 den Weg für Fahrverbote freigemacht, damit in Ballungsräumen die von der EU vorgeschriebenen Grenzwerte an Stickoxid-Emissionen eingehalten werden können. Mehrere Großstädte verhängten daraufhin Dieselfahrverbote, darunter Berlin, Hamburg, Stuttgart und Köln. Die Fahrverbote haben den Preisverfall bei Dieselfahrzeugen noch verschärft.

Welche Dieselfahrzeuge sind betroffen?

Durch den Imageverlust von Dieseln ist die Nachfrage nach neuen und gebrauchten Dieselfahrzeugen stark gesunken. Der Wertverlust durch den Abgasskandal betrifft vor allem Dieselfahrzeuge mit den Schadstoffklassen bis Euro 5 – bei VW sind das die Modelle mit den Motoren EA189 und EA897. Es wurden aber auch bei Fahrzeugen mit der Schadstoffklasse Euro 6 illegale Abschalteinrichtungen entdeckt.

In den Städten mit Fahrverboten dürfen in den betroffenen Zonen in der Regel keine Diesel mit den Abgasnormen 1 bis 5 fahren. Wer gegen das Fahrverbot verstößt, muss mit Bußgeldern rechnen. Es besteht zudem das Risiko, dass auch neu zugelassenen und gebrauchten Euro 6-Dieseln künftig Fahrverbote drohen.

Wie hoch ist der Diesel-Wertverlust?

Waren Diesel über Jahrzehnte hinweg die wertstabilsten Autos in Deutschland, sind sie inzwischen weniger wert als Benziner – Tendenz fallend. Nur 21 Prozent der Autohändler betrachten die Dieselkrise als überwunden. Das ergab eine repräsentative Befragung des Handels, die im Auftrag der Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) durchgeführt wurde. 43 Prozent der Händler gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen noch weiter abnehmen wird.

Als dreijährige Gebrauchtwagen erzielen Diesel-Pkw laut Dieselbarometer nur noch 52 Prozent des ehemaligen Listenneupreises. Die höchsten Verluste entstehen beim Weiterverkauf der Schadstoffklasse Euro 5. Auch die von den Herstellern angebotenen Softwareupdates können den massiven Wertverlust der Diesel nicht verhindern. Die Updates können nämlich negative Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch und die Motorleistung haben.

Wertverlust von Dieselautos: Jetzt Schadensersatz einklagen!

Die Abgasskandal-Experten der Rechtsanwaltskanzlei VON RUEDEN gehen davon aus, dass die Hersteller in Zukunft immer häufiger den Kaufpreis der manipulierten Fahrzeuge zurückerstatten müssen. Es dürfte sich für Betroffene also lohnen, ihre Ansprüche mit Hilfe erfahrener Anwälte geltend zu machen. Sind Sie Besitzer eines Dieselfahrzeugs? Dann lassen Sie sich für den Wertverlust entschädigen und leiten Sie rechtliche Schritte gegen die Hersteller ein. Wir informieren Sie gern in einer kostenlosen Erstberatung über Ihre Rechte. Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular, per E-Mail unter info@rueden.de oder telefonisch unter 030 – 200 590 770.