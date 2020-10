Kann die Deutsche Post-Aktie ihre Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte attraktive Renditechancen ermöglichen.

Mit Call-Optionsscheinen und Turbo-Calls auf die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004), wie sie in einem an dieser Stelle veröffentlichten Szenario präsentiert wurden, konnten Anleger in den vergangenen Tagen stattliche Renditen erwirtschaften. Vor allem der durch den Anstieg des operativen Gewinns verursachte 3,90-prozentige Kurssprung vom 7.10.20 wirkte sich naturgemäß überproportional auf den Wert der Long-Hebelprodukte aus.

Auch im frühen Handel des 8.10.20 verzeichnete die Aktie im Bereich von 41,80 Euro bereits wieder ein neues Allzeithoch. Erfüllen sich die Prognosen jener Experten, die die Deutsche Post-Aktie in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 50 Euro (Deutsche Bank und Goldman Sachs) zum Kauf empfehlen, dann könnte auch jetzt noch ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte sein.