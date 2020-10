St. Lucia übersteht den COVID-Sturm, da gute Regierungsführung das Vertrauen der internationalen Anleger stärkt

CASTRIES, St. Lucia, 8. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Der Premierminister von St. Lucia, The Hon. Allen Chastanet, sagt, dass das Interesse der globalen Investoren an dem Land durch COVID-19 nicht eingeschränkt wurde. Anlässlich der Einführung des neuen visuellen Markenauftritts und der neuen Website des „Citizenship-by-Investment" – Programms von St. Lucia sagte Premierminister Chastanet, der karibische Inselstaat sei vorbildlich im Umgang mit der Pandemie gewesen, was das Vertrauen der Investoren gestärkt und dafür gesorgt habe, dass die Zahl der Bewerbungen bei der St. Lucia Citizenship-by-Investment Unit weiter gestiegen sind, mit einem beeindruckenden zweistelligen prozentualen Anstieg der Bewerber in den letzten Monaten.

„Die gegenwärtige Krise hat vielen Geschäftsinhabern und Investoren zu der Erkenntnis verholfen, dass sie auch aus der Ferne operieren können und dass es nicht nötig ist, in den großen Städten ansässig zu sein. Das Hochgeschwindigkeitsnetz für Breitbandanschlüsse von St. Lucia und Direktflüge in die USA und nach London ermöglichen einen einfachen Zugang zum Rest der Welt. Unser kompromissloses Engagement für die höchsten Standards guter Unternehmensführung, gepaart mit günstigen gesetzlichen Bestimmungen für Hauptniederlassungen, macht es für Unternehmen attraktiv, ihren Firmensitz nach St. Lucia zu verlegen. Wir sind nach wie vor auf dem Weg, unser Ziel einer Verdoppelung unseres BIP in den nächsten sechs Jahren zu erreichen", erklärt Premierminister Chastanet.