Tochtergesellschaft von Manganese X Energy unterzeichnet Absichtserklärung für das in den USA patentierte PureBiotics-HLK-Luftreinhaltungssystem zur Bekämpfung von Viren und Bakterien

Montréal, Québec, Kanada, 8. Oktober 2020, Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die Firma Disruptive Battery Corp. („DBC“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Manganese X, mit Freude bestätigen kann, dass sie mit der Firma PureBiotics eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet hat, um sich eine größere Aktienbeteiligung von bis zu 50 % an einer zu PureBiotics gehörigen Firma für Luftreinhaltungssysteme zu sichern.

Bei dem erzeugten Produkt handelt es sich um ein in den USA hergestelltes Luftreinigungssystem. Die Luftreinhaltungslösung beinhaltet unser in den USA patentiertes Desinfektionssystem, das für die Zirkulation von Luftdesinfektionsmitteln (ADAs) durch das HLK-Verteilungssystem (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) eines Gebäudes konzipiert wurde, sowie unsere firmeneigenen, bewährten sicheren und wirksamen biologischen Lösungen zur Reinigung von Luft und Oberflächen für gesündere Haushalte und Gebäude.

Der CEO von PureBiotics, Lino Morris, wurde vor Kurzem in das Beratergremium von DBC ernannt. Er ist ein bekannter Entwickler von innovativen wissenschaftlichen und gesundheitlichen Lösungen, biologischen Herstellungsverfahren und Systemdesign. Lino hat bei Regierungen und Unternehmen in einem Dutzend Ländern den Ruf, alle Hindernisse rasch zu überwinden und Verpflichtungen einzuhalten. Herr Morris kann auf 40 erfolgreiche Geschäftsjahre in der Pharmabranche verweisen und hat eng mit der US-amerikanischen Arzneimittelregulierungsbehörde FDA sowie anderen Regierungsbehörden im In- und Ausland zusammengearbeitet.

Vorrangiges Ziel des JV ist es, eine neue Firma (NewCo) zu gründen, die Lösungen für alle Anliegen, Probleme und Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit der Luftqualität in Haushalten und Gebäuden bereitstellt. Dazu zählt auch die Vermeidung von Infektionsrisiken sowie die Minimierung von Allergenen, Schadstoffen und Gerüchen. Erreicht werden soll dies durch die Kombination der bestehenden PureBiotics-Produktlinien und -Technologien mit dem Patent sowie weiteren Ressourcen von Manganese X und seiner Tochtergesellschaft.