Neu auf dem Markt: Newcomer-Fonds: Frischer Wind für Ihr Depot

Sie möchten Ihr Depot etwas verjüngen? Dann könnten diese Newcomer-Fonds interessant sein. Alle wurden im Lauf dieses Jahres aufgelegt.

Das Fondsuniversum ist riesig. Weltweit, so Schätzungen, werden weit über 100.000 offen Investmentfonds verwaltet. Und dennoch konzentrieren sich die meisten Anleger auf wenige, bewährte Konzepte. In vielen Depots ist daher ein gewisser Gleichklang festzustellen: DWS Top Dividende, Flossbach von Storch Multiple Opportunities oder M&G Global Themes Fund – nur um einige der langjährigen Kundenfavoriten zu nennen, finden sich etwa in den meisten Depots der FondsDISCOUNT.de-Kunden. Eine solche Kontinuität ist auch nicht verkehrt, schließlich haben sich viele der Flaggschiffe über Jahre bewährt. Man kennt den Ansatz und den Manager und der Fonds weist eine Historie auf, die anzeigt, wie erfolgreich bislang gearbeitet wurde und wie Markteinbrüche aufgefangen worden sind. Als Betrachtungszeitraum um einen Fonds einzuschätzen, sollten daher grundsätzlich immer mindestens fünf Jahre herangezogen werden – je länger die Zeitspanne, desto aussagekräftiger die bisherige Wertentwicklung.