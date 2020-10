In zwei schwer getroffene europäische Aktiensektoren investieren

Europas Börsen haben immer noch Mühe, die Auswirkungen der Pandemie zu überwinden. Doch gründliche Anleger, die über die Krise hinausblicken, können unter den Trümmern überraschende Anlagekandidaten finden, selbst in Sektoren wie Luftfahrt und Einzelhandel, die besonders hart getroffen wurden.

Europäische Aktien hinken im laufenden Jahr ihren globalen Konkurrenten hinterher. Der MSCI Europe-Index fiel bis zum 24. September 2020 in lokaler Währung um 12,2 %, während der MSCI World nur um 1,7 % sank und der S&P 500 gar um 1,9 % zulegte. Wir glauben, dass dies zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Europa zu Beginn der Krise Europa mehr als andere Regionen damit kämpfte, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Doch trotz ermutigender Erfolge in vielen europäischen Ländern, entschiedener Sperrmaßnahmen und überraschender Zusammenarbeit in der gesamten Region hat sich der Erholungspfad Europas noch nicht vollständig in den Aktienkursen niedergeschlagen.

Schärfere Fragen für härtere Märkte