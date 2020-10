Mit selbstreinigender Wasserflasche sammelt LARQ 10-Millionen-Dollar-Investition für plastikfreien Trinkgenuss ein / Markteinführung in Deutschland, Österreich, Schweiz ist nächster Wachstumsschritt (FOTO)

München/Köln (ots) -



- 10 Millionen USD Series-A-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen

- Expansion in den deutschsprachigen Raum

- Patentierte Technologie verwendet UV-C-Licht, um bis zu 99,9999% aller Keime

in der Wasserflasche innerhalb von 60 Sekunden zu vernichten

- Design-prämiertes Flaschensortiment unterstützt mit jedem Kauf die Initiative

"1% for the planet".



Weltweit reines Trinkwasser bereitstellen und den Plastikflaschenverbrauch zu

reduzieren, das ist das Anliegen von LARQ (https://www.livelarq.com/) . Die

erste sich selbstreinigende und wasseraufbereitende Flasche der Welt nutzt eine

patentierte UV-C-Technologie und sorgt für die Eliminierung von bis zu 99,9999%

aller Keime und Mikroorganismen. Nach einer Finanzierungsrunde von 10 Mio. USD

expandiert die designprämierte "hydration brand" nach ihrem Erfolg in den USA

und UK nun in die DACH-Region.









Seitdem das Arbeiten im Homeoffice von heute auf morgen für viele Menschen zum

Alltag gehört, verändern sich auch andere Gewohnheiten. Immer mehr Menschen

greifen zu Leitungswasser. Und doch zeigen Studien, dass Deutschland bisher

beinahe Weltmeister im Plastikflaschen-Verbrauch ist, gleich hinter den USA und

China.*



"Wir wissen, dass die Versorgung mit reinem Wasser von unterwegs und stinkende

Flaschen die größten Hindernisse sind, weshalb Menschen keine Mehrwegflaschen

nutzen" , sagt Justin Wang, CEO und Co-Founder von LARQ.



LARQ reagiert mit seinem Angebot einer selbstreinigenden Flasche genau auf

dieses Bedürfnis und sorgt für sicheren Trinkgenuss. So trägt LARQ zur Reduktion

von Plastikmüll bei und leistet einen aktiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im

Alltag.



Vom erfolgreichen



Im Jahr 2017 war LARQ mit einer Kickstarter-Kampagne gestartet und konnte dort

1,7 Mio. USD einwerben. Diese Kampagne zählt heute immer noch zu einer der

erfolgreichsten weltweit. Nach der Markteinführung in den USA und in UK konnten

bis heute über 75.000 Einheiten verkauft werden. Der monatliche Umsatz liegt

zuletzt bei über einer Million Euro.



" Wir freuen uns, dass wir durch das neue Kapital in der Lage sind, mit LARQ

international zu expandieren und endlich auf den für uns wichtigen

deutschsprachigen Markt zu gehen. Hier besteht ein großes Interesse an

nachhaltigen Lösungen für die Probleme unserer Zeit. Mit unserer Mission,

Einwegkunststoffe zu reduzieren, sind wir hier genau richtig ", sagt Justin

Wang.



Heute wird LARQ bereits in 16 Ländern verkauft, unter anderem in weltbekannten

Kaufhäusern und Concept Stores wie Harrods, Selfridges und Net-a-Porter und Seite 2 ► Seite 1 von 3



