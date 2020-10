Viele Investment-Neulinge haben zu wenig Verständnis von den Finanzmärkten, wenn sie einsteigen. Wir unterstützen beim Börseneinstieg – mit neun Tipps für Neuanleger.

2. Legen Sie Ihre Ziele fest! Wollen Sie Vermögen fürs Alter aufbauen oder damit in einigen Jahren das Studium ihrer Kinder finanzieren? Dann müssen Sie eine andere Taktik wählen, als wenn es Ihnen um kurzfristige Gewinne geht. Grundsätzlich sollten Sie sich immer fragen: Kann ich auf das investierte Geld im Ernstfall verzichten? Legen Sie nie Ihre gesamten Ersparnisse in Wertpapieren an, sondern behalten Sie immer eine „eiserne Reserve“ in Sicherheit – zum Beispiel auf dem Sparbuch.