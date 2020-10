Von den Corona-Tiefs bei 97,76 Euro hat sich MTU unlängst lösen können und ein erstes Zwischenhoch bei 187,75 Euro Anfang Juni markiert. Seitdem aber hat sich eine grobe Seitwärtsphase mit einem potenziellen Boden um 130,00 Euro breitgemacht, an diesem bastelt die Aktie noch immer, während dessen warten Anleger auf eine Bestätigung dessen. Hierzu müssten allerdings weitere Kursgewinne einsetzen, damit auf kurz- bis mittelfristiger Basis der im Aufbau befindliche Boden fortgesetztes Aufwärtspotenzial freisetzen kann. Wenn die Anstiegsphase so weitergeht, dürfte es bis dahin auch nicht mehr lange dauern.

EMA 50 zurückerobert

Der Aufschwung der letzten Tage führt in die richtige Richtung, für eine Bestätigung des Doppelbodens um 130,00 Euro muss allerdings ein Niveau von mindestens 165,00 Euro überwunden werden. Nur dann ließe sich tatsächlich wieder Kurspotenzial zurück an die Junihochs bei 187,75 Euro ableiten, darüber dürfte der Weg an den Horizontalwiderstand bei 198 Euro weiter aufwärts führen. Sollte sich das beschriebene Szenario schon bald durchsetzen, käme ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB8RE9 ins Spiel. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch aufgrund der vorliegenden Volatilität den 50-Tage-Durchschnitt vorerst nicht übersteigen. Ein Rückfall darunter könnte noch einmal zu Abgaben auf 140,00 Euro führen, sämtliche Notierungen unter dem Doppelboden forcieren einen Test der Jahrestiefs bei 97,76 Euro.