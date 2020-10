Erreicht die Infineon-Aktie in den nächsten Wochen das bei 30 Euro liegende Kursziel, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte sich die Rally bei der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) fortsetzen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Infineon-Aktie befindet sich seit Monaten in einer starken Aufwärtsbewegung. Ausgangspunkt war das Tief aus dem März 2020 bei 10,13 EUR. Am 10. Juli erreichte der Wert den Abwärtstrend seit 15. Juni 2018. Anschließend pendelte er mehrere Tage um diesen Trend, ehe er sich darüber etablierte. Am 10. Oktober riss die Aktie ein Aufwärtsgap zwischen 24,22 EUR und 24,59 EUR und brach über den Widerstandsbereich zwischen 25,44 und 25,76 EUR nach oben aus. Gestern entfernte sich die Aktie von diesem Bereich.