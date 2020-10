Rendite von Griechenland-Anleihen fällt auf Rekordtief bei 0,88 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Anlegern stehen Staatsanleihen aus Griechenland wegen der Aussicht auf üppige Finanzhilfe durch die EU und durch die fortgesetzten Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hoch im Kurs. Am Donnerstag wurden Papiere des hochverschuldeten Eurolandes stark nachgefragt. Während die Kurse kräftig zulegten, erreichte die Rendite für Staatspapiere im Gegenzug ein neues Rekordtief.

Am Vormittag beschleunigte sich der Rückgang der Renditen spürbar. In der Laufzeit von zehn Jahren wurden Anleihen aus Griechenland mit einer Laufzeit von zehn Jahren mit einer Rendite von 0,88 Prozent gehandelt. So günstig war die Verschuldung für Griechenland noch nie. Zum Vergleich: In der Hochphase der Euroschuldenkrise war die Rendite für zehnjährige Anleihen des Eurolandes zeitweise bis über 30 Prozent gestiegen.