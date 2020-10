Neckarsulm (ots) - Für die neue Preiskampagne "Echt billig" holt sich Kauflandprominente Unterstützung durch Schlagermusiker Michael Wendler und dessenEhefrau Laura Müller. Ergebnis der Kooperation ist eine Social-Media-Kampagneinklusive einer für den Einzelhändler angepassten Version von Wendlers Song"Egal" (Kaufland-Version: "Regal"). Das dazugehörige Musikvideo gibt esausschließlich online: auf den Social-Media-Kanälen von Kaufland und als langeVersion auf Youtube und der Kaufland-Webseite. Zusätzlich wird der Song auch inden Kaufland-Filialen über Radio-POS zuhören sein. Weitere Highlights sind derpassende Instagram-Filter "(Ver)Wendler", mit dem die User sich in MichaelWendler verwandeln können, sowie lustige Meme-Spots.Die Kampagne wurde durch die Agentur DEPARTD realisiert, startet heute und läuftüber zwei Wochen. "Günstige Preise gehören zu unseren Kernkompetenzen. MitMichael Wendler haben wir einen Kooperationspartner gefunden, der dieseBotschaft humorvoll und sympathisch transportiert", erklärt Christoph Schneider,Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. Ob Michael Wendler singendauf den Kaufland-Regalen oder Laura Müller auf einem Turm aus "jungem Gemüse"sitzend - in dem Musikvideo nehmen sich das Paar und auch Kaufland nicht all zuernst.Die Kampagne finden Sie unter http://www.kaufland.de/echt-billig , weitereInformationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder unterhttp://www.kaufland.de/presse .Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Annegret Adam, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-680419, mailto:presse@kaufland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111476/4728081OTS: Kaufland