Marktkommentar: Gelingt der Wall Street ein Befreiungsschlag?

Die drei großen Indizes der Wall Street gewannen am Mittwoch fast 2% an Wert.

Das FOMC-Sitzungsprotokoll für das Treffen im September wurde gestern Abend veröffentlicht. Die Mitglieder waren sich uneinig über die Anwendung des neuen geldpolitischen Rahmens und es schien keine klare Vorstellung für den wirtschaftlichen Ausblick zu geben. Am Ende des Tages überwog jedoch der Optimismus über ein baldiges Konjunkturpaket. Joe Biden hat bei den Umfragewerten einen klaren Vorsprung vor Trump, und ein Sieg der Demokraten bei den Wahlen im November lässt die Verabschiedung eines neuen Gesetzesentwurfes wahrscheinlicher erscheinen. Die Nasdaq-Futures testen am Donnerstag im vorbörslichen Handel die mehrwöchige Widerstandszone um die 11.550 Punkte.

EURUSD konnte sich am Mittwoch von dem Einbruch des Vortages größtenteils erholen. Nach dem im 4-Stunden-Chart ausgebildeten Bullish-Engulfing wurde der 50er-EMA zurückerobert und das Paar befindet sich wieder in der mehrwöchigen Seitwärtsrange (1,1750 bis 1,19). Solange die untere Grenze nicht unterschritten wird, könnte das Wochen-Hoch in der Nähe der psychologisch wichtigen 1,18er-Marke getestet werden, um den vor zwei Wochen eingeleiteten Aufwärtstrend fortzusetzen. Am Dienstag ist der Kurs gleich mehrmals von dem genannten Widerstand abgeprallt. Die Ausgangslage hat sich seit dem gestrigen Schlusskurs wenig verändert, da das Paar heute flach gehandelt wird.

Der DE30 prallte am Mittwoch von der Unterstützungszone bei 12.800 Punkten ab und beendete die Sitzung auf dem höchsten Stand seit dem 21. September. Am Donnerstag baute der Index die Gewinne weiter aus und testete die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten, die seit über zwei Jahren nicht nachhaltig überwunden werden konnte. Das heute Nacht überwundene Triple-Top bei 12.950 Punkten stellt den wichtigsten lokalen Unterstützungsbereich dar.



