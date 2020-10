Taxiverband fordert Nachbesserungen bei Reform des Marktes

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband Taxi und Mietwagen hat Nachbesserungen bei der geplanten Neuordnung des Markts in Deutschland gefordert. Der nun vorliegende Referentenentwurf des Verkehrsministeriums ist aus Branchensicht allenfalls ein Anfang. "Aber er darf noch nicht das Ende sein", betonte der Geschäftsführer des Verbandes, Michael Oppermann, am Donnerstag in Berlin.

Oppermann kritisierte vor allem Regelungen zur Rückkehrpflicht für Mietwagen ohne Auftrag. An ihr soll laut Entwurf zwar grundsätzlich festgehalten werden. Neue Ausnahmen verhinderten aber eine Kontrolle. "Der Minister rollt Uber damit zwar nicht den roten Teppich aus, aber er öffnet ihnen persönlich die Hintertür."