Hotellerie - eines der größten Sorgenkinder am deutschen Immobilienmarkt - Deutschland trotz Einbußen europaweit aktivster Investmentmarkt in der Krise

die Assetklasse Hotel Ende September 2020 eines der größten Sorgenkinder am

deutschen Immobilienmarkt. In den anderen großen etablierten Märkten Europas ist

die Situation noch angespannter. Die Hotellerie musste gravierende Einbußen

hinnehmen, die Belegungsraten sind bei vielen Hotels existenzgefährdend. Dies

spiegelt sich nun zunehmend auch im Transaktionsgeschehen wider", so Heidi

Schmidtke , Managing Director der JLL Hotels & Hospitality Group. Schmidtke

weiter: "Viele Transaktionen, die im dritten Quartal abgeschlossen wurden, haben

ihren Anfang weit vor Corona genommen, standen eigentlich schon lange kurz vor

der Unterzeichnung und mussten 'nur noch' über die Ziellinie gebracht werden.

Das ist in dem einen oder anderen Fall erfreulicherweise gelungen."



Derzeit noch nicht absehbar sei in der jetzigen Situation das Ausmaß an

notgedrungenen Verkäufen. Die Preisvorstellungen auf Verkäufer- und Käuferseite

passten noch nicht zusammen. "Von den schwierigen Finanzierungskonditionen

seitens der Banken und der allgemeinen Marktunsicherheit motivierte

Preisnachlässe auf Käuferseite lassen sich auf Verkäuferseite dennoch nur

akzeptieren, wenn es überhaupt keine andere Möglichkeit gibt, ein Objekt zu

veräußern. Noch scheint es allerdings in vielen Fällen zumindest vorerst noch

alternative Wege zu geben", so Schmidtke .



Einzeltransaktionen summierten sich in den neun Monaten des laufenden Jahres auf

ein Volumen von knapp 1 Mrd. Euro, verteilt auf 41 Transaktionen. Dies

entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Rückgang von 28 Prozent. Die

durchschnittliche Größe der Einzeltransaktionen reduzierte sich dabei von 30 auf



