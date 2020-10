Köln (ots) - Das Leseverhalten gerade jüngerer Konsumenten geht in Richtung

digital, und für eBooks sowie Audiobooks sind sie auch bereit mehr zu bezahlen

als für gedruckte Medien. Ebenso verlagert sich der Kauf mehr ins Digitale - mit

neuen Chancen für den eCommerce.



Während nur noch ein Drittel der Konsumenten ausschließlich gedruckte Medien

liest, sind bereits 40 Prozent sogenannte "Multiformat-Nutzer", d.h. sie

konsumieren sowohl Printmedien als auch eBooks und Audiobooks. Lediglich fünf

Prozent lesen ausschließlich eBooks. Elf Prozent setzen auf die Kombi "Print +

eBook", zehn Prozent auf "Print + Audiobook". Das ergibt die aktuelle Studie*

"Digitales Lesen auf dem Vormarsch" der globalen Strategie- und

Marketingberatung Simon-Kucher & Partners.





Dabei zeigt sich, dass digitale Inhalte vor allem von jüngeren Lesern(Altersgruppe 18-44 Jahre) intensiv genutzt werden: 44 Prozent geben an, in denvergangenen sechs Monaten eBooks gelesen zu haben (Altersgruppe 65+: 21Prozent), 43 Prozent haben Audiobooks genutzt (Altersgruppe 65+: 14 Prozent)."Die Ergebnisse zeigen, dass eBooks und Audiobooks zwar generell bereits weitverbreitet sind, aber eher von jüngeren Lesern bevorzugt werden", sagt LisaJäger, Medienexpertin und Partnerin bei Simon-Kucher. "Das hat sicherlich auchetwas damit zu tun, dass jüngere Menschen es stärker gewohnt sind, Inhaltedigital zu beziehen und zu konsumieren. Aber je einfacher die Technik wird,desto mehr wird sich die Nutzung digitaler Inhalte in allen Altersgruppenverbreiten. Das Phänomen lässt sich immer wieder beobachten, beispielsweise beiStreaming-Angeboten für Filme wie Netflix: Anfangs war das ein Kanal fürJüngere, hat sich dann aber immer mehr angeglichen."Als entscheidende Kaufkriterien für eBooks und Audiobooks geben Konsumenten diegroße Auswahl digitaler Medien sowie die Einfachheit/den Komfort beim Kauf undbei der Nutzung (zum Beispiel auf Reisen) an. Technologische Verbesserungen inBezug auf eBook-Lesegeräte sowie bessere Softwarelösungen für Tablets undSmartphones begünstigen den Vormarsch digitaler Medien zusätzlich.Zusätzliche Features bei digitalen Angeboten beliebtDie digitalen Formate bieten zusätzliche Features und damit Mehrwert für dieLeser bzw. Hörer, zum Beispiel die sofortige Verfügbarkeit durch Download nachOnline-Kauf oder die Veränderung der Schriftgröße - und das spiegelt sich auchin einer höheren Zahlungsbereitschaft im Vergleich zu Printmedien wider: Kostetein gedrucktes Taschenbuch in der Regel zehn Euro, so sind Konsumenten bereit,für eBooks zwischen 13 und 18 Euro und für Audiobooks zwischen 13 und 19 Euro