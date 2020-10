Der DAX eröffnete die Handelssitzung am gestrigen Mittwoch weitgehend flach, während unter den Anlegern die Besorgnis über die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft weiterhin vorherrscht. US-Präsident Donald Trump hatte die Regierung und seine Partei am Vorabend angewiesen, bis nach der Wahl nicht mehr mit den Demokraten über weitere Hilfsmaßnahmen für die Bewältigung der Viruskrise zu verhandeln.

Wir gehen in beiden hinterlegten Szenarien zwar noch einmal von einer anstehenden Aufwärtsbewegung in Richtung 13000 Punkte aus, müssen jedoch mit 40% nach wie vor mit einplanen, dass der Markt im Anschluss noch einmal in die Tiefe rauscht. Solange die Bullen unter 13304 Punkten notieren, bleibt das hinterlegte Abwärtsszenario in Richtung 11500 – 10500 Punkte bestehen.

Wir nach wie vor Netto Long und stehen mit ca. 3400 Punkten im Plus:

Was bedeutet das für unseren Handel?

Wir halten was eine Neuplatzierung angeht aktuell die Füße Still, wir werden weder einer weitere Long noch eine Short Position eingehen, solange der Markt keine klare Richtung zeigt. Sollten wir ausbrechen würden wir eine Long Position eingehen. Bei einem unterschreiten mit zunehmendem Momentum hätten wir die Möglichkeit einen Short mit immerhin 2000-2800 Punkten Potenzial einzugehen.

