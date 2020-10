NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1100 Pence belassen. Die Vorabzahlen der Fluggesellschaft seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Verbrauch an freien Mitteln bleibe auf hohem Niveau./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 06:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC