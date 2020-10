DGAP-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kooperation

CompuGroup Medical und NOWEDA wollen über CLICKDOC und IhreApotheken.de im Rahmen des Zukunftspakts Apotheke Patientenreise umfassend digitalisieren



08.10.2020 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Geplante Kooperation zwischen CompuGroup Medical und NOWEDA im Rahmen des Zukunftspakts Apotheke: durchgehende Services zwischen Ärzten, Apotheken und Patienten

Verbindung von IhreApotheken.de und CLICKDOC wird Bestellung und Zustellung von Arzneimitteln von der Wunschapotheke zum Kunden binnen weniger Stunden ermöglichen

Apotheken profitieren von Digitalisierung durch eine breite digitale Präsenz, vereinfachte Abläufe und verbesserten Kundenservice

Mehr Transparenz und Convenience für Patienten durch Abbildung der Patientenreise ohne Medienbrüche

Koblenz. Patientinnen und Patienten in Deutschland sollen bald den Großteil eines typischen Besuchs in Arztpraxis und Apotheke online organisieren können: CLICKDOC ermöglicht es schon jetzt, online die richtige Praxis zu finden, einen Arzttermin zu vereinbaren und an einer Videosprechstunde teilzunehmen. Künftig wird durch CLICKDOC auch die Bestellung von Arzneimitteln in den Apotheken vor Ort im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit möglich sein. Hierzu beabsichtigen CompuGroup Medical (CGM), Betreiber von CLICKDOC und einer der größten Anbieter von eHealth-Lösungen weltweit, und NOWEDA, Betreiber des Onlineportals IhreApotheken.de - kurz ia.de - im Rahmen des Zukunftspakts Apotheke eine Kooperation, die auch weiteren potentiellen Partnern offensteht. ia.de ist Bestandteil des Zukunftspakts Apotheke - einer gemeinsamen Initiative von NOWEDA, Hubert Burda Media, Pharma Privat, und Apostore. Ziel ist ein offenes und vernetztes Gesundheitsökosystem, das die Stärke der flächendeckenden Gesundheitsversorgung und die Möglichkeiten der Digitalisierung miteinander verbindet, um die Kundenreise für Patienten und Verbraucher in Deutschland so sicher, einfach und schnell wie möglich zu machen. Seite 2 ► Seite 1 von 4 CompuGroup Medical Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de