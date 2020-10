---------------------------------------------------------------------------

"Quo Vadis? Die nichtfinanzielle Berichterstattung im DAX 160"

CSR-STUDIE VON KIRCHHOFF CONSULT UND BDO: 62 % DER UNTERNEHMEN ERSTELLEN EIGENSTÄNDIGEN NACHHALTIGKEITSBERICHT



Hamburg, 8. Oktober 2020 - Die Kirchhoff Consult AG hat in Kooperation mit der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum siebten Mal die aktuelle nichtfinanzielle Berichterstattung der 160 DAX-Unternehmen untersucht. Viele Unternehmen berichten seit Jahren auf freiwilliger Basis über ihre Nachhaltigkeitsleistungen. Dies geschieht unter Anwendung verschiedenster Rahmenwerke und variiert hinsichtlich Ausmaß, Inhalt und Darstellung erheblich. Zusätzlich sind bestimmte Unternehmen aufgrund des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes nunmehr zum dritten Mal verpflichtet, eine nichtfinanzielle (Konzern-) Erklärung abzugeben.



Die zentralen Erkenntnisse der Studie sind:



* 62 % aller DAX 160-Unternehmen berichten freiwillig über ihre Nachhaltigkeitsleistung mit einem Nachhaltigkeitsbericht

* 83 % aller DAX 160-Unternehmen veröffentlichen eine nichtfinanzielle Erklärung oder einen nichtfinanziellen Bericht



* 85 % der Nachhaltigkeitsberichte richten sich an den GRI Standards als Rahmenwerk aus



* 30 % der untersuchten Unternehmen, welche vom CSR-RUG betroffen sind, verorten ihre NFE im Nachhaltigkeitsbericht, weitere 31 % im Lagebericht

* 32 % der auswertbaren Vergütungsberichte enthalten nachhaltigkeitsbezogene Key Performance Indicators mit Einfluss auf die variable Vorstandsvergütung



"Nachhaltigkeit ist und bleibt ein Thema der Zukunft - und für die Unternehmen des DAX 160 ein unabdingbares ,must have'. Immer mehr Investoren legen ihr Geld vor allem unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens an oder fordern sie von ihren bestehenden Investments ein. Das Thema wird dabei immer komplexer und ist nicht mehr nebenher zu bearbeiten", so Philipp Killius, Director und Head of Sustainability der Kirchhoff Consult AG.