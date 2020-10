Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE0005437305) verfügt seit der Kapitalerhöhung im Juni, die 341 Mio. EUR "in die Kriegskasse" brachte, über genügend Liquidität für kräftiges weiteres Wachstum. Aber es geht ja auch organisch kräftig voran:

Künftig wird durch CLICKDOC auch die Bestellung von Arzneimitteln in den Apotheken vor Ort im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit möglich sein. Hierzu beabsichtigen CompuGroup Medical, Betreiber von CLICKDOC, und NOWEDA, Betreiber des Onlineportals "IhreApotheken.de" im Rahmen des Zukunftspakts Apotheke eine Kooperation, die auch weiteren potentiellen Partnern offensteht. Das Portal ist Bestandteil des Zukunftspakts Apotheke - einer gemeinsamen Initiative von NOWEDA, Hubert Burda Media, Pharma Privat, und Apostore. Ziel ist ein offenes und vernetztes Gesundheitsökosystem, das die Stärke der flächendeckenden Gesundheitsversorgung und die Möglichkeiten der Digitalisierung miteinander verbindet, um die Kundenreise für Patienten und Verbraucher in Deutschland so sicher, einfach und schnell wie möglich zu machen.

Durch die beabsichtigte Zusammenarbeit wird die Bestellung von Arzneimitteln sowie das Einlösen von Rezepten über die CLICKDOC-App in der Wunschapotheke möglich. Die Bestellung kann wenige Stunden später in der Apotheke abgeholt werden. Sofern die Apotheke einen Botendienst anbietet, kann die Bestellung auch - besonders schnell und komfortabel - noch am gleichen Tag nach Hause gebracht werden. Mit rund 7000 teilnehmenden Apotheken ist ia.de die erste und größte Vorbestellplattform von Vor-Ort-Apotheken, die bundesweit flächendeckend funktioniert.