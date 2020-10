Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - Gesundheit ist einer der großen Megatrends unsererZeit. Immer mehr Menschen streben nach einer gesunden Lebensweise und dieDigitalisierung hilft ihnen dabei. Doch Megatrends verändern auch die Wünscheund Ansprüche der Menschen an Versicherungen. Die Management- undTechnologieberatung BearingPoint zeigt in ihrer neuen Studie "Versicherungen2030", wie Megatrends die gesamte Versicherungsbranche verändern werden. GisoHutschenreiter, Partner im Segment Insurance bei BearingPoint: "Eine derHauptveränderungen im Gesundheitswesen und in der Versicherungsbranche wird dieVerlagerung von der klassischen Behandlung von Krankheiten hin zu derenVorbeugung, Vermeidung und zu alternativen Behandlungsmethoden sein. Zukünftigwird sich der Fokus der Versicherer von der finanziellen Entschädigung auf dieGesunderhaltung und Risikominimierung verschieben. Dank Digital Health werdenindividualisierte Versicherungsprodukte wie Pay as You Live nicht nur möglich,sondern auch der neue Standard."Die Ansprüche der Menschen an Versicherungen werden sich durch die Megatrendswie Gesundheit, Silver Society und Konnektivität stark verändern. DieManagement- und Technologieberatung BearingPoint hat in ihrer neuen Studie"Versicherungen 2030" die wichtigsten Megatrends und ihre möglichen Auswirkungenauf die Versicherungsbranche analysiert und eine Vision für das Jahr 2030erarbeitet.Trend zur Gesunderhaltung geht einher mit Down-Aging und Neo-ÖkologieGesundheit hat schon heute wie kaum ein anderer Megatrend die Lebensziele dermodernen Gesellschaft nachhaltig verändert. Die Bevölkerung ist viel aktiver alsin der Vergangenheit und legt Wert auf eine Lebensweise, die Gesunderhaltungfördert, Natur und Umwelt mehr wertschätzt und Körper und Geist jung hält. DieBandbreite reicht dabei von gesunder Ernährung, über gesundes Alltagsverhaltenbis hin zu weiter zunehmenden sportlichen Aktivitäten. Gerade bei den älterenMenschen der "Silver Society" wird Down-Aging immer beliebter. Sie fühlen sichnicht nur jünger, sie sind auch gesünder als je zuvor. Daher wird lautBearingPoint der Versicherte zukünftig primär die Gesunderhaltung im Blick habenund erst an zweiter Stelle deren Absicherung. All das bedeutet für dieVersicherungen, dass sie ihre Produkte dahingehend neu ausrichten müssen.Giso Hutschenreiter, Partner im Segment Insurance bei BearingPoint: "Eine derHauptveränderungen im Gesundheitswesen und in der Versicherungsbranche wird dieVerlagerung von der klassischen Behandlung von Krankheiten hin zu derenVorbeugung, Vermeidung und zu alternativen Behandlungsmethoden sein. Zukünftigwird sich der Fokus der Versicherer von der finanziellen Entschädigung auf die