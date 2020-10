BERENBERG belässt Evonik auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Aktie des Chemiekonzerns sei fair bewertet, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Bereich Biotenside sei aussichtsreich, aber zu klein, um eine entscheidende Rolle zu spielen./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 7.10.2020/17:26/ GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Evonik Industries Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de