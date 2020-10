Bei Mercedes-Benz steigt der PKW-Absatz im dritten Quartal um 4 Prozent an. Vor allem China sorgt für das Plus. BMW kommt in der Kernmarke sogar auf ein Plus von 10 Prozent.Wichtiger bei Daimler ist jedoch derzeit die neue Strategie für Mercedes-Benz, die man in dieser Woche vorgestellt hat. Mercedes-Benz soll stärker zur Luxusmarke werden. Man will die Entwicklung von Elektroantrieben und Fahrzeug-Software beschleunigen. ...