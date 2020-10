Wir sind zwar nicht bei der Eheberatung, dafür aber im Bitcoin-Chart, und wenn es in diesem so weiter geht, dann ließen sich die 2 genannten Situationen durchaus miteinander vergleichen. Im Bitcoin gestaltet sich die aktuelle Situation nach wie vor so, dass wir primär von höheren Kursen in der Region um die $12000 ausgehen müssen.