FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein unprofitables Zuckergeschäft hat am Donnerstag die Aktie von Südzucker kräftig belastet. Dass diese vielbeachtete Sparte erneut Verluste verbuchte, sorgte für Unmut unter Anlegern und Analysten. Im moderat steigenden SDax sackte das Papier bis zum späteren Vormittag um gut 9 Prozent auf rund 15 Euro ab und war so mit Abstand Schlusslicht in dem insgesamt 70 Werte umfassenden Kleinwerteindex.

Mit ihrem Kurssturz durchbrach die Aktie zudem die von charttechnisch interessierten Anlegern vielfach beachtete 90-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Sie verläuft aktuell bei knapp unter 15,50 Euro. Bei 14,71 Euro, dem Tief, auf das die Aktie kurz nach Handelsstart sackte, erreichte sie nicht nur den tiefsten Stand seit Mitte August. Sie fiel außerdem dicht an die 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend angibt und aktuell bei 14,67 Euro verläuft.