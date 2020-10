Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Die Digitalisierung der Geschäftsmodelle im industriellenMittelstand in Deutschland entwickelt sich weiterhin zäh. Jedes zweiteUnternehmen bietet derzeit noch keine digitalen Zusatzdienstleistungen abseitsder Fertigungsprodukte an. Für zwei von drei Unternehmensentscheidern sinddigitale Services jedoch ein Zukunftsthema. Jedes dritte Unternehmen will bis2022 neben seinen Kernprodukten digitale Leistungen in die Produktpaletteaufnehmen. Das sind die Ergebnisse der Studie Branchenkompass Manufacturing 2020(https://www.soprasteria.de/newsroom/publikationen/studien/paid/branchenkompass-manufacturing-2020) .Das lukrative Dienstleistungsgeschäft ist für den industriellen Mittelstand inDeutschland kein Neuland. Drei Viertel der befragten Unternehmen verkaufen seitJahren beispielsweise maßgeschneiderte Komponenten als Dienstleistung abseitsihrer Standardproduktion, oder sie bieten ihre Expertise bei derQualitätssicherung gegen Bezahlung an. Jeder zweite Mittelständler unterstütztseine Kunden zudem bei der Produktionsplanung oder erweitert seineProduktpalette durch Reparatur- und Wartungsverträge. Das digitaleZusatzgeschäft befindet sich dagegen vielfach noch in der Entwicklungsphase. 46Prozent der befragten Unternehmen im produzierenden Mittelstand haben digitaleLeistungen in ihre Produktpalette aufgenommen. Dazu gehört beispielsweise dasFreischalten von Zusatzfunktionen bei Maschinen gegen Entgelt oder Datenanalysenals Service für Kunden, um deren Fertigungsprozesse zu verbessern.Wenig verbreitet, aber als lukrativ angesehen, sindPay-per-Use-Geschäftsmodelle. Dank Digitalisierung können Unternehmen sobeispielsweise Überkapazitäten von Maschinenparks über Onlineplattformenvermarkten oder zu vertretbaren Kosten Auftragsarbeiten übernehmen. 57 Prozentder befragten Mittelstandsentscheider sind offen dafür, anderen Unternehmen ihreFertigungsanlagen gegen Bezahlung zur Verfügung zu stellen."Gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher Ungewissheit in ihrem Kerngeschäftsind zusätzliche Standbeine wichtig, um Umsatz und Profitabilität zumindeststabil zu halten. Digitale Services leisten dazu einen großen Beitrag, da siesich prinzipiell unendlich skalieren lassen, ohne dass die Kosten parallel starksteigen", sagt Kristijan Steinberg (https://www.linkedin.com/in/krissteinberg/), Head of Industries bei Sopra Steria Next.Datenmanagement ausbaufähigIn Unternehmen, die bislang noch keine digitalen Services anbieten, bremsen inder Regel die klassischen Faktoren im Zuge der Digitalisierung. Die befragten