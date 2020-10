Bain und CEPRES entwickeln digitales Private-Equity-Beratungsprodukt / DealEdge revolutioniert Investitionsentscheidungen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München/Zürich (ots) - Die internationale Unternehmensberatung Bain & Companyund CEPRES, die führende digitale Plattform für Investitionsanalysen für privateKapitalmärkte, haben mit DealEdgeSM ein bahnbrechendes digitalesBeratungsprodukt für die Private-Equity-(PE-)Branche entwickelt. Es lieferterstmals marktdatenbasierte Analysen über die branchenspezifische Wertschöpfungvon PE-Transaktionen. Mit DealEdge können PE-Investment-Manager ihrePipeline-Deals deutlich besser analysieren, um in allen Phasen desInvestmentprozesses - von der ersten Prüfung über die Beteiligung bis hin zumVerkauf - noch fundiertere Entscheidungen zu präsentieren.Für die Konzeption von DealEdge flossen die Due-Diligence-Expertise und dieAuswertungssystematik von Bain in die Plattformtechnologie von CEPRES ein, wasnun hochgradig genaue Analysen von Marktdaten erlaubt. So können PE-Manager inZukunft ohne Zeitverzug Deal-Pipelines bewerten, priorisieren und die Ergebnissefür Investitionskomitees sowie Finanzierungsverhandlungen bereitstellen. Überein Dashboard lassen sich trennscharfe Sektoranalysen abrufen, die auf einemaggregierten Marktdatensatz von mehr als 30.000 Buy-out-, Wachstums- undInfrastrukturtransaktionen basieren. Die neue Branchenklassifikation von Bainerlaubt es Deal-Managern, einzelne Industrien und deren Subsegmente in einemhohen Detaillierungsgrad zu verstehen. DealEdge analysiert für spezifischeMärkte, wie Umsatz- und Margenentwicklung von Portfoliofirmen mit den Renditenvon Deals korrelieren, wie sich Sektor-Multiples vom Einstieg bis zum Exit überMarktzyklen hinweg entwickeln."DealEdge ist weit mehr als eine zusätzliche Quelle für Market Intelligence fürPrivate-Equity-Investoren", betont Alexander Schmitz, Partner und Leiter desPrivate-Equity-Geschäfts von Bain & Company im deutschsprachigen Raum. "Vielmehrkombiniert dieses Produkt die einzigartige Analysekompetenz von CEPRES mit derErfahrung von Bain als weltweit führende Unternehmensberatung in derPE-Branche." Und er fügt hinzu: "Je mehr belastbare Daten vorliegen, destoeingehender können PE-Manager potenzielle Deals durchleuchten - und destofundierter fallen ihre Entscheidungen aus. Mit DealEdge heben sichPrivate-Equity-Fonds nachhaltig vom Wettbewerb ab."Passgenaue BenchmarkanalysenSo ermöglicht es DealEdge beispielsweise, die Risiko-Rendite-Profile und dieoperativen Kennzahlen ähnlich gelagerter Industrien zu vergleichen. Ein solchesBenchmarking zeigt PE-Managern, was in der Vergangenheit funktioniert hat undwas nicht. In der Folge können sich Deal-Teams auf die Zielunternehmen mit demgrößten Potenzial konzentrieren. Zudem nimmt die Due Diligence mit DealEdge neue