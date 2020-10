Suvoda ernennt Mike Davies zum SVP of Global Sales

Conshohocken, Pa. (ots/PRNewswire) - Suvoda erweitert das Führungsteam inmitten

des schnellen Wachstums um einen erfahrenen Vertriebsleiter



Suvoda LLC, ein innovatives Unternehmen im Bereich der Software für klinische

Studien, gab heute die Ernennung von Mike Davies zum Senior Vice President of

Global Sales bekannt. Mike wird die weltweite Vertriebsorganisation leiten, die

die Kunden des Unternehmens in den USA, EMEA und APAC während des schnellen

Wachstums und der internationalen Expansion des Unternehmens betreut.



"Ich freue mich darauf, Mike in unserem talentierten Führungsteam willkommen zu

heißen. Mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung

großartiger Verkaufsteams und seinem Engagement für den Erfolg unserer Kunden

ist Mike eine wichtige Ergänzung unseres Führungsteams beim Eintritt in eine

neue Wachstumsphase", erklärte Jagath Wanninayake, CEO von Suvoda.





Davies ist ein versierter Verkaufsleiter, der über fundierte Erfahrung mitTechnologielösungen in der Biowissenschaftsbranche verfügt. Zuletzt war er alsVice President of Sales in der F&E-Gruppe bei Veeva Systems tätig, wo ermaßgeblich dazu beitrug, die globale Marktführerschaft bei Softwareanwendungenfür klinische, regulatorische und qualitätsbezogene Themen zu etablieren. Vorseiner Tätigkeit bei Veeva war er als Vice President of Global Sales beiTraceLink tätig, einem pharmazeutischen Supply-Chain-Softwareunternehmen, wo erdie globale Vertriebsorganisation aufbaute und während seiner Amtszeit eindreistelliges Umsatzwachstum erzielte. Davies war zuvor auch als Vice Presidentof Global Sales in der Health Sciences Global Business Unit bei Oracle tätig.Davies begann seine Karriere bei Parke Davis und hat einen Bachelor-Abschluss inPharmakologie von der Sunderland University und einen Doktortitel inPharmakologie von der University of Bradford in Großbritannien."Suvoda hat sich rasch als führend bei der Lösung der komplexenHerausforderungen von Life-Science-Unternehmen in Bezug auf Randomisierung undklinische Lieferketten etabliert2, so Davies. "Dies ist eine großartigeGelegenheit, sich einem hervorragenden Team anzuschließen, das die Vision hat,unsere Kunden und die Industrie auf die nächste Stufe der Transformationklinischer Studien zu bringen."Über Suvoda LLCSuvoda ist ein innovatives SaaS-Unternehmen, das sich auf die Transformationklinischer Studien mit Hilfe von Technologie konzentriert. Das InteractiveResponse Technology (IRT)-System von Suvoda löst komplexe Herausforderungen beider Patienten-Randomisierung und der Lieferkette für klinische Studien, so dasssich die Kunden voll und ganz auf ihre Patienten konzentrieren können. DasSuvoda IRT bereitet klinische Studien auf den Erfolg vor, indem es eine Vielzahlkonfigurierbarer und anpassbarer Funktionen, eine leistungsstarkeBerichterstellung und erweiterte Funktionen zur Unterstützung komplexer undinnovativer Studiendesigns bietet. Mit Hauptsitz in Conshohocken, Pennsylvania,verfügt Suvoda über Niederlassungen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt undbietet biopharmazeutischen Unternehmen und klinischen Forschungseinrichtungenaller Größenordnungen außergewöhnliche Kunden- und Beratungsdienste an. ErfahrenSie mehr unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940633-1&h=3438167429&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940633-1%26h%3D3566693980%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.suvoda.com%252F%26a%3Dwww.suvoda.com&a=www.suvoda.com .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1307791/mike_davies.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940633-1&h=3123837168&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940633-1%26h%3D2402460075%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1307791%252Fmike_davies.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1307791%252Fmike_davies.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1307791%2Fmike_davies.jpg) Logo -https://mma.prnewswire.com/media/1039295/Suvoda_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2940633-1&h=3468868641&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2940633-1%26h%3D2705824904%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1039295%252FSuvoda_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1039295%252FSuvoda_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1039295%2FSuvoda_Logo.jpg)Pressekontakt:Clark Hermancherman@suvoda.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/139350/4728171OTS: Suvoda LLC